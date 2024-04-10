Экс-начальника отдела ГИБДД по Тимашевскому району будут судить за взятки

Противоправную деятельность полицейского пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Следователи завершили расследование уголовного дела о посредничестве во взяточничестве по ч.5 ст. 291.1 УК РФ, возбужденное на 42-летнего бывшего начальника отдела ГИБДД ОМВД по Тимашевскому району.

По версии следствия, в период с октября 2022 по январь 2023 года подчиненные обратились к начальнику отдела районного ГИБДД с просьбой узнать у следователя СК информацию о ходе расследования уголовного дела, которое на них завели. После этого полицейский предложил следователю посредничество во взятке от подчиненных в размере 2 млн рублей за прекращение уголовного дела.

Сотрудник Следственного комитета сообщил о такому предложении своему руководству. Вскоре полицейского задержали.

Уголовное дело на бывшего начальника отдела ГИБДД по Тимашевскому району направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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