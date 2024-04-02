Экс-сотрудницу военкомата и врача посадили за взятки с призывников в Геленджике

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по ЮВО. Приговор в отношении бывшего помощника начальника отделения по воинскому учету военкомата Геленджика и врача-дерматовенеролога городской поликлиники вынес в апреле Геленджикский городской суд.

По данным суда, в 2020 году секретарь призывной комиссии получила 180 тыс. рублей взятки за освобождение жителя Геленджика от призыва. Она обратилась к врачу, который руководил работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу. Тот внес в медкарту призывника ложную информацию о наличии у него заболевания, освобождающего его от призыва. Решение призывной комиссии Геленджика об освобождении молодого человека от призыва на военную службу суд признал недействительным.

В 2021 году злоумышленники предложили мужчине освободить его от призыва за взятку в размере 280 тыс. рублей. Деньги они собирались разделить, однако сразу после передачи взятки врача задержали сотрудники УФСБ России по ЮВО.

Возбудили уголовное дело о получении взятки должностным лицом, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Суд назначил женщине 8 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 100 тыс. рублей, мужчине — 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 120 тыс. рублей. Также осужденным на 5 лет запретили работать на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: бывшего главного архитектора Сочи осудили на 6 лет за мошенничество.