Бывшего главного архитектора Сочи осудили на 6 лет за мошенничество

Уголовное дело в отношении экс-руководителя департамента архитектуры Сочи Сергея Добромыслова и его знакомого Алекса Ломакина рассмотрели в Центральной районном суде Сочи.

По версии следствия, в 2020 году один из сочинских застройщиков обратился к Ломакину с просьбой помочь получить разрешение на строительство апарт-комплекса на землях лесного фонда в Адлерском районе. Ломакин предложил передать через него взятку в размере 75 млн рублей главному архитектору Сочи.

Застройщик согласился на эти условия и в ноябре 2020 года передал Ломакину 3,7 млн рублей. В апреле 2021 года предприниматель сообщил о сделке правоохранителям. При передаче следующей суммы в 20 млн рублей Добромыслова и Ломакина задержали.

Кроме того, Ломакина обвинили в том, что ранее он незаконно получил от граждан 20 млн рублей за обещания оказать содействие в покупке квартир и оформлении земельных участков, которые он не выполнил.

Рассмотрев материалы уголовного дела суд признал подозреваемых виновными в мошенничестве. Бывшему главному архитектору Сочи назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Ломакин получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: экс-министра здравоохранения Ростовской области осудили на 4,5 года в Краснодаре. Кущевский районный суд Краснодарского края в марте огласил приговор в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую обвиняли в превышении должностных полномочий.