Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Экс-министра здравоохранения Ростовской осудили на 4,5 года в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-ministra-zdravoohraneniya-rostovskoj-osudili-na-4-5-goda-v-krasnodare
Экс-министра здравоохранения Ростовской осудили на 4,5 года в Краснодаре
Фото t.me/opskuban

Кущевский районный суд Краснодарского края в марте огласил приговор в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую обвиняли в превышении должностных полномочий.

По данным суда, в 2018 году вместе министр вместе со своим замом незаконно создала условия, при которых компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» с нарушениями выиграла несколько тендеров на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении чиновников возбудили уголовное дело. В январе уголовное дело в отношении экс-заместителя бывшего министра по было прекращено в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Суд назначил Татьяне Быковской 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и запретил ей на 2 года работать органах самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.

Читайте также: замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» посадили за взятки.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях