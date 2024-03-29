Экс-министра здравоохранения Ростовской осудили на 4,5 года в Краснодаре

Кущевский районный суд Краснодарского края в марте огласил приговор в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, которую обвиняли в превышении должностных полномочий.

По данным суда, в 2018 году вместе министр вместе со своим замом незаконно создала условия, при которых компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» с нарушениями выиграла несколько тендеров на переработку и утилизацию медицинских отходов класса Б, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении чиновников возбудили уголовное дело. В январе уголовное дело в отношении экс-заместителя бывшего министра по было прекращено в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Суд назначил Татьяне Быковской 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима и запретил ей на 2 года работать органах самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.

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