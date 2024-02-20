Замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» посадили за взятки

Злоумышленника во время передачи денег задержали оперативники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело рассматривали в Прикубанском районном суде Краснодара. Установлено, что замначальника филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олег Ишков возглавлял комиссию по приему работ по рыбохозяйственной мелиорации. Он предложил руководителю компании, которая выиграла тендер на проведение очистки лимана, за «откат» в 20% от стоимости контракта помочь с документами о выполнении работ и на перевод средств. Сумма контракта составляла 69 млн 290 тыс. рублей.

В случае отказа злоумышленник пригрозил руководителю компании отказать в подписании документов. В итоге сумма взятки была снижена до 10% и составила 7 млн рублей. Их злоумышленник получал с ноября 2018 года по февраль 2019 года частями.

Кроме того, замначальника филиала «Главрыбвод» совершил аналогичное преступление в марте 2019 года. На тех же условиях он получил 2 млн рублей. После передачи денег его задержали оперативники ФСБ.

В суде мужчина вину не признал, но она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. В итоге подсудимого приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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