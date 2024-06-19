Избивших местного жителя его же битой хулиганов ищет полиция Краснодара

В полицию Краснодара 19 июня в 5:20 позвонил местный житель и сообщил о том, что на улице 40-летия Победы дерутся мужчины.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции выяснили, что в подъезде жилого многоквартирного дома местные жители заметили троих незнакомцев и предположили, что это закладчики наркотиков. Местные решили «разобраться» с гостями, завязался словесный конфликт, который перерос в драку.

«Оппоненты забрали у одного из бдительных местных жителей биту и нанесли ею и кулаками удары по его туловищу и голове. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Предполагаемые правонарушители успели скрылись в неизвестном направлении до приезда полиции», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

В полиции по данному факту проводят проверку, устанавливают личности участников конфликта. По окончании разбирательства примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вторая на неделю массовая драка произошла ночью 18 июня в Молодежном микрорайоне Краснодара.