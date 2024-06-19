Вторая на неделю массовая драка произошла в Краснодаре

По словам очевидцев, массовая драка произошла ночью 18 июня в Молодежном микрорайоне Краснодара.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что в потасовке участвовали около двух десятков мужчин.

«В полицию Краснодара от очевидцев поступило сообщение об уличном конфликте граждан. По прибытии на место ближайшего наряда никого выявлено не было. Также необходимо отметить, что с заявлениями о нанесении телесных повреждений никто не обращался, в том числе не поступало соответствующих уведомлений из медучреждений. В настоящее время сотрудники полиции проводят доследственную проверку, устанавливаются личности участников потасовки», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Он добавил, что по окончании разбирательства будет принято процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовая драка произошла 15 июня около полуночи на улице Гомельской в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Очевидцы также сообщили, что слышали похожие на выстрелы звуки. Участники конфликта скрылись до приезда полиции. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки.