Избившего сожительницу и дочь мужчину задержали в Туапсинском районе

Подозреваемый в избиении сожительницы и 4-летней дочери в подъезде краснодарской многоэтажки скрывался в одной из гостиниц поселка Новомихайловского.

Полицейские установили местонахождение 32-летнего ранее судимого приезжего из Самарской области. Его задержали и доставят в Краснодар для для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 февраля мужчина избил сожительницу и их общую 4-летнюю дочь в подъезде одной из многоэтажек на улице Хлебосольной в Краснодаре. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. После мужчина скрылся со съемной квартиры.