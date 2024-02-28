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Избившего сожительницу и дочь мужчину задержали в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbivshego-sozhitelnitsu-i-doch-muzhchinu-zaderzhali-v-tuapsinskom-rajone
Избившего сожительницу и дочь мужчину задержали в Туапсинском районе
Фото t.me/mvd_23

Подозреваемый в избиении сожительницы и 4-летней дочери в подъезде краснодарской многоэтажки скрывался в одной из гостиниц поселка Новомихайловского.

Полицейские установили местонахождение 32-летнего ранее судимого приезжего из Самарской области. Его задержали и доставят в Краснодар для для разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 февраля мужчина избил сожительницу и их общую 4-летнюю дочь в подъезде одной из многоэтажек на улице Хлебосольной в Краснодаре. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. После мужчина скрылся со съемной квартиры.

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