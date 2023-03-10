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Избившего посетителей ночного клуба охранника привлекут к ответственности в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbivshego-posetitelej-nochnogo-kluba-ohrannika-privlekut-k-otvetstvennosti-v-novorossijske
Избившего посетителей ночного клуба охранника привлекут к ответственности в Новороссийске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент в ночном клубе «Философ» на улице Советов произошел в ночь на 12 февраля.

Охрана клуба решила, что между двумя посетителями клуба разгорается конфликт. Не разобравшись в ситуации, они избили двух молодых людей и выбросили из заведения на улицу.

Полиция Центрального района провела проверку. На 44-летнего сотрудника клуба завели административное дело за нанесение побоев. Представители клуба «Философ» комментировать ситуацию отказываются, пишет «Наша газета Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два посетителя клуба случайно столкнулись на танцполе. Один из молодых людей уронил бокал с напитком. Охранники, применив силу, выдворили посетителей. Молодые люди обратились в полицию. Владелец ночного клуба отказался предоставить пострадавшим запись с камер видеонаблюдения, сославшись на неисправность жесткого диска.

 

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