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Избирком Кубани поможет в проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Политика
22.09.2022 14:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbirkom-kubani-pomozhet-v-provedenii-referendumov-v-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastyah
Избирком Кубани поможет в проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 сентября.

«На территориях субъектов РФ, где временно проживают граждане иностранных государств и территорий, организуют участки для голосования на выборах и референдумах», — говорится в сообщении Избирательной комиссии Краснодарского края.

Отмечается, что от избирательных органов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поступили запросы по оказанию содействия в организации избирательных участков на территории Кубани.

Обеспечением голосования и формированием комиссий в Краснодарском крае займутся граждане регионов, где пройдут референдумы.

Читайте также: в Краснодаре пройдет акция в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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