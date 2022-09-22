Избирком Кубани поможет в проведении референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Политика
22.09.2022 14:48
Референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 сентября.
«На территориях субъектов РФ, где временно проживают граждане иностранных государств и территорий, организуют участки для голосования на выборах и референдумах», — говорится в сообщении Избирательной комиссии Краснодарского края.
Отмечается, что от избирательных органов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей поступили запросы по оказанию содействия в организации избирательных участков на территории Кубани.
Обеспечением голосования и формированием комиссий в Краснодарском крае займутся граждане регионов, где пройдут референдумы.
Читайте также: в Краснодаре пройдет акция в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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