Избили и угрожали ружьем: на Кубани двое мужчин требовали у друга отдать деньги и машину
Происшествия
06.02.2023 13:43
В Красноармейском районе двум местным жителям 31 года и 43 лет за угрозу убийством грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчины пришли в дом своего 22-летнего знакомого и избили его. После этого они, угрожая парню охотничьим ружьем, потребовали отдать 670 тыс. рублей и автомобиль ВАЗ-2110.
Пострадавший сумел сбежать. Он обратился в полицию. На подозреваемых завели уголовное дело за угрозу убийством. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: ревнивый муж угрожал застрелить жену из охотничьего ружья в Абинском районе.
Популярные новости
- Кубанские казаки доставили в зону СВО 965 тонн гуманитарной помощи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- В Анапе ввели противоэпидемические меры после случая заболевания корью в одной из школ города
- В полиции Кубани предупредили об участившихся взломах аккаунтов в Telegram
- Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России