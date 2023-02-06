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Избили и угрожали ружьем: на Кубани двое мужчин требовали у друга отдать деньги и машину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbili-i-ugrozhali-ruzhem-na-kubani-dvoe-muzhchin-trebovali-u-druga-otdat-dengi-i-mashinu
Избили и угрожали ружьем: на Кубани двое мужчин требовали у друга отдать деньги и машину
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Красноармейском районе двум местным жителям 31 года и 43 лет за угрозу убийством грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчины пришли в дом своего 22-летнего знакомого и избили его. После этого они, угрожая парню охотничьим ружьем, потребовали отдать 670 тыс. рублей и автомобиль ВАЗ-2110.

Пострадавший сумел сбежать. Он обратился в полицию. На подозреваемых завели уголовное дело за угрозу убийством. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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