Избили и угрожали ружьем: на Кубани двое мужчин требовали у друга отдать деньги и машину

В Красноармейском районе двум местным жителям 31 года и 43 лет за угрозу убийством грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчины пришли в дом своего 22-летнего знакомого и избили его. После этого они, угрожая парню охотничьим ружьем, потребовали отдать 670 тыс. рублей и автомобиль ВАЗ-2110.

Пострадавший сумел сбежать. Он обратился в полицию. На подозреваемых завели уголовное дело за угрозу убийством. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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