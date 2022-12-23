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Избил сожительницу до смерти палкой: 8 лет колонии получил житель Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbil-sozhitelnitsu-do-smerti-palkoj-8-let-kolonii-poluchil-zhitel-sochi
Избил сожительницу до смерти палкой: 8 лет колонии получил житель Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Хостинский районный суд вынес приговор 41-летнему местному жителю за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть женщины.

По данным следствия, 14 мая мужчина и его 50-летняя сожительница находились в лесу. Между ними произошел конфликт. Мужчина нанес женщине не менее трех ударов палкой по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. Отмечается, что в этот момент злоумышленник был пьян. От полученных травм женщина скончалась через несколько часов на месте происшествия.

На подозреваемого завели уголовное дело. На суде он признал свою вину. Суд приговорил его к восьми годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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