Экс-полицейский получил 7 лет колонии за убийство случайной знакомой топором на Кубани

Преступление произошло 25 июля 2021 года в Кореновске. Бывшего сотрудника МВД признали виновным в убийстве.

Суд установил, что в тот день 41-летний местный житель познакомился с 34-летней женщиной и предложил ей прокатиться на его автомобиле. У берега реки Левый Бейсужек между ними произошел конфликт в салоне машины. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил им девушку. От полученных травм она скончалась.

Убийца отвез тело к хутору Бураковскому и выбросил в поле. Топор и рюкзак убитой он выбросил. Останки женщины нашли через семь месяцев при полевых работах.

Подозреваемый полностью признал свою вину и содействовал в расследовании преступления. Слушания по этому уголовному делу прошли в закрытом режиме.

Кореновский районный суд признал бывшего полицейского виновным в убийстве случайной знакомой и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с мужчины 1 млн рублей в пользу бабушки убитой в качестве компенсации морального ущерба. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Конфликт между мужчиной и женщиной на берегу реки произошел на бытовой почве после совместного распития алкоголя. Виновный ударил знакомую острием топора не менее пяти раз по голове и шее, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Причастность гражданина к совершению данного преступления установлена в августе 2022 года, в том числе по результатам принятых мер прокурорского реагирования в рамках осуществления надзора за оперативно-розыскной деятельностью», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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