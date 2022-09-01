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Избил и ударил табуретом по голове: жителя Лабинска осудили на 8 лет за смерть знакомого

Происшествия
01.09.2022 10:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbil-i-udaril-taburetom-po-golove-zhitelya-labinska-osudili-na-8-let-za-smert-znakomogo
Избил и ударил табуретом по голове: жителя Лабинска осудили на 8 лет за смерть знакомого
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Конфликт, который привел к смерти мужчины, произошел поздним вечером 13 июня 2020 года во дворе дома на улице Владимирской в Лабинске.

По данным следствия, 36-летний житель Лабинского района нанес своему знакомому многочисленные удары кулаками в лицо и голову, по туловищу и конечностям. Также он один раз ударил его табуретом по голове. В результате чего тот упал и потерял сознание.

После этого мужчина с другим знакомым перенес избитого в одну из комнат, где он остался до утра. Около 10:00 врачи скорой помощи доставили пострадавшего в больницу, где мужчина скончался.

На подозреваемого завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В Лабинском городском суде присяжные единогласно признали его виновным и указали, что он не заслуживает снисхождения.

Суд приговорил мужчину к 8 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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