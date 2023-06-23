Избиение, грабеж и мошенничество: в Краснодаре будут судить 19-летнего парня за преступления трехлетней давности

Преступления житель Брюховецкого района совершил в 2020 году в Краснодаре. В то время парню было 16 лет.

По данным следствия, в сентябре 2020 года на улице Маяковского в Краснодаре он встретил 40-летнего местного жителя. Между ними возник конфликт. Подросток не менее 10 раз ударил мужчину кулаками и ногами по голове и туловищу, причинив ему множественные травмы. Вред здоровью пострадавшего классифицировали как тяжкий. В октябре того же года ночью подросток встретил на улице Чапаева 24-летнего парня, на шее которого заметил золотую цепь. Злоумышленник пошел за молодым человеком, сдернул цепочку с его и скрылся.

Украшение, стоимость которого превышала 23 тыс. рублей он продал за 7,5 тыс. рублей. Через несколько дней ночью на улице Красной несовершеннолетний встретил 49-летнего прохожего с мобильным телефоном престижной модели в руках. Подросток вошел в доверие к мужчине и попросил дать ему телефон, чтобы позвонить. Получив смартфон, злоумышленник скрылся. Ущерб потерпевшему составил 25 тыс. рублей. Позднее телефон подросток продал за 2 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» а пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

По всем преступлениям были заведены уголовные дела, однако, только в текущем году следователям удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Молодому человеку предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, грабеже и мошенничестве с причинением значительного ущерба. Дела были переданы в территориальный следственный отдел краевого управления СКР. В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время расследование завершено, дела переданы в суд.

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