Избавиться от вредной привычки жителям Кубани помогут на марафоне отказа от курения

Недельный марафон пройдет в рамках нацпроекта «Демография».

По словам внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Любови Дроздовой, для отказа от сигарет и вейпов у людей часто не хватает мотивации.

«Кто-то придумывает причины, чтобы отложить процесс на потом, кому-то проще окружить себя страхами для объяснения своей неудачи. Уверена, марафон поможет задуматься о вреде никотина и подтолкнет к тому, чтобы оставить зависимость в прошлом», — сказала Любовь Дроздова.

Специалист отметила, что по стране ситуация улучшается. Число курящих в 2009 году составляло 39,5%, в 2021 году оно снизилось до 20%. Для того, чтобы избавиться от зависимости, желающие могут обратиться в один из 730 российских центров здоровья.

Принять участие в онлайн-марафоне можно в социальной сети «ВКонтакте» или в Telegram.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография» направлен на создание специальной системы укрепления здоровья граждан. Для этого совершенствуются меры в данном направлении, в том числе по борьбе с курением, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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