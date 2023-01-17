Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Избавиться от вредной привычки жителям Кубани помогут на марафоне отказа от курения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbavitsya-ot-vrednoj-privychki-zhitelyam-kubani-pomogut-na-marafone-otkaza-ot-kureniya
Избавиться от вредной привычки жителям Кубани помогут на марафоне отказа от курения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Недельный марафон пройдет в рамках нацпроекта «Демография».

По словам внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава РФ Любови Дроздовой, для отказа от сигарет и вейпов у людей часто не хватает мотивации.

«Кто-то придумывает причины, чтобы отложить процесс на потом, кому-то проще окружить себя страхами для объяснения своей неудачи. Уверена, марафон поможет задуматься о вреде никотина и подтолкнет к тому, чтобы оставить зависимость в прошлом», — сказала Любовь Дроздова.

Специалист отметила, что по стране ситуация улучшается. Число курящих в 2009 году составляло 39,5%, в 2021 году оно снизилось до 20%. Для того, чтобы избавиться от зависимости, желающие могут обратиться в один из 730 российских центров здоровья.

Принять участие в онлайн-марафоне можно в социальной сети «ВКонтакте» или в Telegram.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография» направлен на создание специальной системы укрепления здоровья граждан. Для этого совершенствуются меры в данном направлении, в том числе по борьбе с курением, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае в 2022 году продали на 30% больше контрафактного табака.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
В Сочи спасатели вывели из леса туриста, заблудившегося около Агурских водопадов
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Медведев посоветовал премьеру Японии сделать сеппуку после совместного заявления с Байденом по ядерному оружию
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Краснодар, Мерседес, Играмидин: в ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных кубанцев в 2022 году
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Что известно об авиакатастрофе в Непале, в которой погибли 72 человека, в том числе четверо россиян
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Зачем увеличивают Вооруженные силы России и ждать ли новой мобилизации?
  2. Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
  3. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  4. Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
  5. «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
  6. Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях