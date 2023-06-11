Из зоны затопления Каховской ГЭС спасатели эвакуировали более 6 тыс. человек

МЧС России продолжает работу в пострадавших от затопления районах Херсонской области. К ликвидации последствий ЧП и спасению людей привлекли 795 человек и 344 единицы техники.

С начала спасательной операции (с 6 июня) сотрудники МЧС России спасли 1 тыс. 736 человек, из которых — 165 детей.

Всего из зоны затопления Каховской ГЭС эвакуировали 6 тыс. 26 человек, из них 235 детей и 81 маломобильных граждан. Кроме того, спасатели эвакуируют и домашних животных.

В пострадавшие районы Херсонской области сотрудники МЧС России доставили около 75 т продуктов питания и 30 т бутилированной воды, в которой пострадавшие сейчас нуждаются больше всего.

«Сейчас здесь несколько задач. В первую очередь, это эвакуация населения. Второе — оказать гуманитарную поддержку. В данный момент вода немного спала, максимальная глубина в районе 1 метра, до пояса. В предыдущие дни было намного больше, поэтому тенденция намечается положительная», — сообщил начальник поисково-спасательной группы Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Михаил Миненко.

Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище снижается. При этом воду дополнительно откачивают. Так, в Новой Каховке откачали уже около 49 тыс. куб. м воды, сообщает пресс-служба МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по словам главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, ущерб от разрушения Каховской ГЭС только по предварительным расчетам составляет 11,5 млрд рублей.