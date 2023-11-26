Из зоны подтопления в Горячем Ключе эвакуировали 40 человек

Спасатели Кореновского и Краснодарского отрядов вечером 25 ноября эвакуировали из подтопленных домов 40 человек, среди них пятеро детей.

Работы по ликвидации последствий стихийных бедствий проводят с 24 ноября. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтопило дворы и дома в станицах Пятигорской и Саратовской, в поселке Мирном и в Горячем Ключе.

Специалисты откачивают воду, местным жителям оказывают помощь по заявкам, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подтопленными в Краснодарском крае остаются 37 дворов и два частных дома.