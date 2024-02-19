Из загоревшегося в Новороссийске дома вынесли собаку и 4 газовых баллона

Пожар в частном доме на улице Межевой оставил без крыши над головой, имущества и документов 11 новороссийцев.

«Среди погорельцев семьи с детьми. Все живы — это самое главное. В таких ситуациях не бывает чужой беды. Пострадавшим предоставим временное муниципальное жилье. Окажем содействие в восстановлении документов, чтобы как можно скорее оформить материальную помощь», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

На месте происшествия для оценки нанесенного ущерба работают специалисты администрации и экспертной организации.

При тушении пожара сотрудники МЧС вынесли из огня четыре газовых баллона, а также спали собаку.

«Люди рискуя жизнью работают и спасают чужие жизни! Вы очень большие молодцы, спасибо вам большое!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на улице Межевой произошел 19 февраля около полуночи. Площадь возгорания — 300 кв. м. При пожаре никто не пострадал.