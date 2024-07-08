Из-за жары в течение 5 дней будут отключать аттракционы в парках Краснодара

В связи с высокой температурой воздуха с 8 по 12 июля с 12:00 до 16:00 в городских парках будет приостановлена работа аттракционов.

В администрации краснодарских парков уточнили, что такая мера является требованием технической документации аттракционов, сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

Жителей и гостей краевой столицы просят во время прогулок выбирать тенистые аллеи, избегать участков на открытом солнце, а также не забывать носить головные уборы.

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