Из-за аномальной жары сильная засуха накрыла 20 районов Краснодарского края

На Кубани синоптики продолжают фиксировать аномально высокие температуры для середины июля.

В некоторых частях региона дождей не было уже около месяца. При этом максимальная температура воздуха днем регулярно превышает отметку в +40 °С.

Из-за аномальной жары опасную засуху зафиксировали в 20 муниципалитетах Кубани: Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Красноармейском и Калининском районах.

Ранее атмосферную засуху фиксировали еще в 10 муниципалитетах на севере и в центре региона — Староминском, Ленинградском, Тимашевском, Брюховецком, Кореновском, Выселковском, Динском, Каневском, Павловском и Крыловском районах.

Пока что, это метеорологическое явление в Краснодарском крае миновало лишь юго-восточные районы, юго-западное предгорье и Азово-Черноморское побережье, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», устоявшиеся в Краснодарском крае высокие температуры синоптики объяснили тем, что в июне и мае осадков выпало меньше нормы, а в июле их практически не было.