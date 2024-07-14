Из-за жары пересох Агурский водопад в Сочи

Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка 13 июля.

Сотрудники Сочинского нацпарка опубликовали фото сухих скал с подписью «Агурский водопад (30 м) сегодня».

«Русло реки Агура пересохло. Вода есть только в нижнем течении. Она мутная, беловатого цвета с резким запахом сероводорода. Здесь выходят на поверхность минеральные воды сульфидного источника», — рассказали сотрудники нацпарка в Telegram.

Они напомнили, что посетить Агурский водопад можно ежедневно, а 15 июля, в День леопарда, посетить его можно будет бесплатно. Достаточно прийти в одежде с леопардовым рисунком. Всем, кто планирует посетить Агурское ущелье, рекомендуют запастись водой.

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