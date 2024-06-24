Из-за жары 24 июня остановят аттракционы в парках Краснодара

В связи с высокой температурой воздуха 24 июня с 13:00 до 16:00 аттракционы в городских парках краевой столицы работать не будут.

По данным МБУК «Краснодарские Парки», такие меры необходимы в связи с требованиями технической документации аттракционов. Администрация краснодарских парков приносит извинения за возникшие неудобства.

Жителей и гостей города просят ограничить пребывание на открытом солнце, носить головные уборы и выбирать для прогулок аллеи с тенью, сообщает Telegram-канал «Краснодарские парки».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жара до +37°С ожидается 24 июня в Краснодарском крае. В Краснодаре днем 24 июня столбики термометров поднимутся до 34…36°С.