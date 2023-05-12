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Из-за замены рельсов с 12 по 16 мая изменится график движения трамваев в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zameny-relsov-s-12-po-16-maya-izmenitsya-grafik-dvizheniya-tramvaev-v-krasnodare
Из-за замены рельсов с 12 по 16 мая изменится график движения трамваев в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В этих числах на перекрестке улиц Железнодорожной и Гоголя проведут ремонтные работы по замене рельсового полотна.

В связи с этим маршруты трамваев № 4, 1, 8, 5, 11, 15 частично поменяются.

Так, последние вагоны трамваев № 4, 1, 8, 5, 11, 15 будут завершать работу раньше установленного графика 12, 13 и 14 мая.

С 13 по 15 мая движение трамвайных маршрутов № 1, 11, 15 к ж/д вокзалу «Краснодар-I» будет закрыто, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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