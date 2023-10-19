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Из-за залетевшей в самолет птицы задержали вылет рейса в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zaletevshej-v-samolet-ptitsy-zaderzhali-vylet-rejsa-v-sochi
Из-за залетевшей в самолет птицы задержали вылет рейса в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел 18 октября в аэропорту Шереметьево на борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот», который готовился к вылету в Сочи.

По данным источника в авиационных кругах, в салон воздушного судна залетела птица. В связи с этим вылет был задержан. Птицу долго не могли поймать и даже вызвали к самолету орнитолога.

В авиакомпании подтвердили факт произошедшего и отметили, что с удовольствием перевезли бы птицу по маршруту Шереметьево — Сочи. Однако птица лететь на юг передумала и сама покинула борт самолета, сообщает телеканал «360».

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