Из-за залетевшей в самолет птицы задержали вылет рейса в Сочи
Происшествия
19.10.2023 10:11
Инцидент произошел 18 октября в аэропорту Шереметьево на борту лайнера авиакомпании «Аэрофлот», который готовился к вылету в Сочи.
По данным источника в авиационных кругах, в салон воздушного судна залетела птица. В связи с этим вылет был задержан. Птицу долго не могли поймать и даже вызвали к самолету орнитолога.
В авиакомпании подтвердили факт произошедшего и отметили, что с удовольствием перевезли бы птицу по маршруту Шереметьево — Сочи. Однако птица лететь на юг передумала и сама покинула борт самолета, сообщает телеканал «360».
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