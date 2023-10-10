Из-за закрытия Крымского моста рейсовые автобусы начали перевозить на пароме

Движение по мосту через Керченский пролив перекрыли 10 октября с 10:00 для проведения ремонтных работ. Его планируют возобновить в 17:00.

В связи с ограничением движения по мосту, движение рейсовых автобусов и транспорта с организованными группами детей временно организуют паромами на Керченской переправе.

«Автобусы, выполняющие заказные перевозки, ожидают снятия ограничения по движению по Крымскому мосту», — написал в Telegram министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

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