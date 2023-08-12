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Из-за забега 13 августа ограничат движение транспорта в центре Краснодара

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zabega-13-avgusta-ogranichat-dvizhenie-transporta-v-tsentre-krasnodara
Из-за забега 13 августа ограничат движение транспорта в центре Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Посвященный юбилею спортивного общества «Динамо» забег стартует на улице Красной в 9:00. Спортсмены пробегут дистанцию от улицы Офицерской до улицы Длинной и обратно.

С 20:00 12 августа участки дорог начнут освобождать от припаркованных автомобилей. Оставленный транспорт эвакуируют.

С 5:00 13 августа на участке улицы Красной будет ограничено движение транспорта.

С 7:00 по участкам улиц Северной и Красной также не будет ходить общественный транспорт.

По мере прохождения дистанции участниками забега дороги будут открывать для транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: движение общественного транспорта приостановят 13 августа на улицах Красной и Северной в Краснодаре.

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