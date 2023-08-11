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Движение общественного транспорта приостановят 13 августа на улицах Красной и Северной в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-obshhestvennogo-transporta-priostanovyat-13-avgusta-na-ulitsah-krasnoj-i-severnoj-v-krasnodare
Движение общественного транспорта приостановят 13 августа на улицах Красной и Северной в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничение движения будет связано с проведением забега в честь 100-летия спортивного общества «Динамо».

Автобусы и троллейбусы, которые следуют по Красной и Северной, приостановят свое движение с 7:00 и на время проведения мероприятия. Открывать участки для проезда транспорта будут по мере продвижения участников забега.

Горожане смогут доехать на общественном транспорте до центра города, а потом пересесть на трамвай, который будет работать без изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре пройдет массовый забег по улице Красной. Спортивное мероприятие, приуроченное к 100-летнему юбилею общества «Динамо», состоится 13 августа в 8:00. В нем бесплатно может принять участие любой желающий.

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