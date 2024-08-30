Из-за вывихнувшего плечо бортпроводника рейс в Казань вернулся на стоянку в Сочи
Инцидент произошел 29 августа на борту рейса U6508 авиакомпании «Уральские Авиалинии» Сочи — Казань.
По данным авиакомпании, перед полетом старший бортпроводник показывал аварийно-спасательное оборудование. Во время демонстрации жилета стюард так сильно махнул рукой, что вывихнул левое плечо. В компании-перевозчике уточнили, что новая травма стала последствием более давней. Бортпроводник почувствовал резкую боль и показ прекратили.
Лайнер Airbus со 163 пассажирами на борту вернулся на стоянку в аэропорт Сочи. К самолету вызвали скорую помощь, пострадавшего стюарда госпитализировали. После замены сотрудника рейс вылетел с часовой задержкой, сообщает РИА «Новости».
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