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Из-за вылетевшей на пути машины остановилось движение трамваев в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-vyletevshej-na-puti-mashiny-ostanovilos-dvizhenie-tramvaev-v-yubilejnom-mikrorajone-krasnodara
Из-за вылетевшей на пути машины остановилось движение трамваев в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Фото t.me/ttypicalkrd

О простое трамваев вечером 16 августа в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, на улице Минской автомобиль вылетел на трамвайные пути, из-за чего движение транспорта остановилось.

«Стоят трамваи № 6, 11, 21 в оба направления из-за ДТП постороннего транспорта на улице Минской — Академика Трубилина к улице Каляева», — сообщает МУП «КТТУ».

Читайте также: в Краснодаре на два дня изменится схема движения трамвая № 5.

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