Из-за вылетевшей на пути машины остановилось движение трамваев в Юбилейном микрорайоне Краснодара

О простое трамваев вечером 16 августа в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, на улице Минской автомобиль вылетел на трамвайные пути, из-за чего движение транспорта остановилось.

«Стоят трамваи № 6, 11, 21 в оба направления из-за ДТП постороннего транспорта на улице Минской — Академика Трубилина к улице Каляева», — сообщает МУП «КТТУ».

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