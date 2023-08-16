Из-за вылетевшей на пути машины остановилось движение трамваев в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Происшествия
16.08.2023 19:34
О простое трамваев вечером 16 августа в соцсетях сообщили очевидцы.
По их словам, на улице Минской автомобиль вылетел на трамвайные пути, из-за чего движение транспорта остановилось.
«Стоят трамваи № 6, 11, 21 в оба направления из-за ДТП постороннего транспорта на улице Минской — Академика Трубилина к улице Каляева», — сообщает МУП «КТТУ».
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