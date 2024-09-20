Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Из-за врезавшегося в самолет трапа на несколько часов задержали рейс в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-vrezavshegosya-v-samolet-trapa-na-neskolko-chasov-zaderzhali-rejs-v-sochi
Из-за врезавшегося в самолет трапа на несколько часов задержали рейс в Сочи
Фото vk.com/vnukovoairport

Инцидент произошел рано утром 19 сентября на рейсе RSY305 Москва — Сочи в аэропорту Внуково.

По предварительным данным, телескопический трап столкнулся с самолетом во время подготовки воздушного судна к вылету. Уточняется, что инцидент произошел, когда трап отгоняли от самолета. Конструкция нанесла одному из двигателей повреждение, на нем остались вмятина и царапина.

Никто из пассажиров и персонала не пострадал. Вылет рейса отложили на 4 часа для оценки технического состояния самолета, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Читайте также: о задержках рейсов в течение дня 15 сентября рассказали пассажиры в аэропорту Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях