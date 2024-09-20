Из-за врезавшегося в самолет трапа на несколько часов задержали рейс в Сочи

Инцидент произошел рано утром 19 сентября на рейсе RSY305 Москва — Сочи в аэропорту Внуково.

По предварительным данным, телескопический трап столкнулся с самолетом во время подготовки воздушного судна к вылету. Уточняется, что инцидент произошел, когда трап отгоняли от самолета. Конструкция нанесла одному из двигателей повреждение, на нем остались вмятина и царапина.

Никто из пассажиров и персонала не пострадал. Вылет рейса отложили на 4 часа для оценки технического состояния самолета, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

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