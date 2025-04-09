Из-за весенних морозов крымских фруктов на Кубани будет меньше

Похолодание и апрельские снегопады погубили часть урожая в Крыму. По оценкам экспертов, в этом году ранней черешни, миндаля и персиков будет меньше.

Министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк назвал «грустной историей» внезапное возвращение зимы.

«Порядка 30% ранней черешни и сливы мы не доберем. Это традиционные культуры, с которыми мы каждый год выходим на рынок. Попали под пресс миндаль и персик», — сказал Кратюк.

Также он сообщил, что уменьшение количества фруктов — не единственная проблема. Фрукты и собирать будет сложнее —деревья «обмерзли» на высоте примерно 1,2 м от земли, так что весь урожай «уйдет на верхние ярусы». Кроме того, агрономам придется пересматривать стратегию обработки, чтобы средства защиты от вредителей попадали куда необходимо.

Аграрии Крыма возлагают надежду на поздноцветущие сорта, которые не пострадали от резкого похолодания. В частности, с урожаем яблок проблем возникнуть не должно.

Масштабы «обморожения» в гектарах можно будет оценить не раньше, чем через неделю — в конце недели прогнозируют очередные заморозки.

Министр сельского хозяйства Крыма также сообщил, что каждую весну, нет заморозков, до 50% цветков на фруктовых деревьях садоводы уничтожают специально, чтобы плоды были крупнее.

«Растения, как правило, очень сильно перегружены. А мы все-таки привыкли видеть на рынке крупный персик, крупное яблоко, крупную сливу, поэтому мы сами боремся с количеством цветений», — объяснил Кратюк.

В отличие от фруктовых деревьев, виноградная лоза от заморозков не пострадала, пишет «КП-Крым».

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