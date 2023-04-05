Из-за велогонки в Сочи с 26 по 30 апреля ограничат движение транспорта

В эти дни на курорте пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту.

26 апреля велогонка пройдет по маршруту: Курорт «Лаура» Газпром — улица Ачипсинская — биатлонный стадион на высоте 1389 м. Велосипедисты 27 апреля будут с 10:30 до 16:00 соревноваться на дистанции 5 км на трассе А-149 Адлер — Красная Поляна до транспортной развязки в поселке Чвижепсе и обратно. Во время проведения велогонок на этих направлениях ограничат движение транспорта, в том числе автобусов: № 535Э, 105Э, 571.

28 апреля соревнования пройдут на смотровой площадке поселка Монастырь. Велосипедисты с 10:30 до 15:00 проедут по трассе А-149 Адлер — Красная Поляна и Старому Краснополянскому шоссе. Во время старта и финиша велогонки приостановят движение транспорта. После этого его возобновят с ограничением скорости до 40 км/ч.

29 апреля велогонка пройдет по трассе А-147 с 10:30 до 16:00. Маршрут начнется и закончится у комплекса «Приют Святого Иоанна». На старте и финише заезда на этом участке дороги приостановят движение транспорта.

30 апреля маршрут велогонки переместится из Адлерского в Центральный район Сочи. Заезд пройдет с 10:45 до 14:45 через улицы: Орджоникидзе, Театральную, Курортный проспект, Несербскую и Москвина. Движение транспорта на них ограничат.

Жителей и гостей курорта просят обратить внимание на ограничения движения и заранее планировать свой маршрут в эти дни, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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