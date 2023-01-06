Из-за утреннего ливня в Краснодаре подтопило пять улиц

Сильный дождь в Краснодаре начался 6 января с 4:00. По прогнозам синоптиков, погода не улучшится до вечера. На улицах краевой столицы работает водооткачивающая техника.

Локальные подтопления зафиксировали на улицах Российской, на Бульваре Строителей, на Тенистой, Комарова, Автомобильной.

На улице Тенистой работают четыре единицы водооткачивающей техники. Еще семь спецмашин направили для ликвидации подтоплений на остальных улицах. Кроме того, поступила одна заявка на откачку воды на улице Ивановской.

За ситуацией улицах города круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

Всего 22 единицы водооткачивающей техники готовы оперативно приступить к ликвидации локальных подтоплений. Также в Краснодаре дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

О возникновении ЧС нужно сообщать по телефону 214-33-36 или 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды.