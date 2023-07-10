Из-за утечки на водоводе без воды остались жители улицы Целинной в Сочи

На улице Целинной в микрорайоне Русская Мамайка 10 июля начались перебои с водоснабжением.

Инженерные службы сочинского водоканала провели наружное обследование коммуникаций. Видимых прорывов сетей не обнаружили. Специалисты пришли к выводу, что перебои с подачей воды произошли из-за скрытой утечки. Сейчас специалисты продолжают работы по выявлению скрытых повреждений, в том числе в труднодоступной лесной местности, на склонах и оползневых участках.

Местное население запитают по временной резервной схеме водоснабжения. Необходимые материалы и средства подготовили. Работы начнут в течение следующих суток, после завершения подготовительного этапа.

Также перебои с водоснабжением могут испытывать жители соседних улиц, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи».

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