Из-за утечки на теплосети без отопления остались жители двух улиц в центре Краснодара
Происшествия
08.12.2022 18:22
Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Западном округе поступило в ЕДДС Краснодара 8 декабря около 18:00.
Из-за утечки теплоносителя из подземного стального трубопровода диаметром 300 мм в районе сквера «Дружбы» без отопления остались жители улиц Октябрьской и Мира.
На месте работает аварийная бригада, ремонтно-восстановительные работы уж начались, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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