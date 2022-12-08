Из-за утечки на теплосети без отопления остались жители двух улиц в центре Краснодара

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Западном округе поступило в ЕДДС Краснодара 8 декабря около 18:00.

Из-за утечки теплоносителя из подземного стального трубопровода диаметром 300 мм в районе сквера «Дружбы» без отопления остались жители улиц Октябрьской и Мира.

На месте работает аварийная бригада, ремонтно-восстановительные работы уж начались, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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