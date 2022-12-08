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Из-за утечки на теплосети без отопления остались жители двух улиц в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-utechki-na-teploseti-bez-otopleniya-ostalis-zhiteli-dvuh-ulits-v-tsentre-krasnodara
Из-за утечки на теплосети без отопления остались жители двух улиц в центре Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения в Западном округе поступило в ЕДДС Краснодара 8 декабря около 18:00.

Из-за утечки теплоносителя из подземного стального трубопровода диаметром 300 мм в районе сквера «Дружбы» без отопления остались жители улиц Октябрьской и Мира.

На месте работает аварийная бригада, ремонтно-восстановительные работы уж начались, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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