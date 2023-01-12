Из-за утечки на тепломагистрали без отопления остались три многоквартирных дома в Краснодаре
Происшествия
12.01.2023 07:15
Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара ночью 12 января.
Из-за утечки из подземной обратной тепломагистрали приостановили подачу тепла в многоквартирные жилые дома в Авиагородке № 14, 15 и 25.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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