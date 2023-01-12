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Из-за утечки на тепломагистрали без отопления остались три многоквартирных дома в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-utechki-na-teplomagistrali-bez-otopleniya-ostalis-tri-mnogokvartirnyh-doma-v-krasnodare
Из-за утечки на тепломагистрали без отопления остались три многоквартирных дома в Краснодаре
Фото pixabay.com

Сообщение об аварийном отключении теплоносителя в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара ночью 12 января.

Из-за утечки из подземной обратной тепломагистрали приостановили подачу тепла в многоквартирные жилые дома в Авиагородке № 14, 15 и 25.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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