Из-за утечки без тепла и горячей воды остались 36 домов и больница в Краснодаре

Об утечке на тепловой сети в районе КубГУ сообщили вечером 1 февраля.

Для устранения аварии направили восемь специалистов и четыре единицы техники. Планируется замена ветхого участка теплотрассы. В связи с ремонтом горячей воды и отопления не будет в 36 домах, а также в нескольких соцучреждениях и в горбольнице № 3, сообщает МЦУ Краснодара.

Список адресов, попадающих в зону отключения:

улица Айвазовского, 95, 96, 97, 98, 98а, 100, 102, 102а, 104, 106, 108, 110, 114, 115, 118;

улица Бургасская, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 29;

улица Димитрова, 160/1, 162, 162/1, 164, 166;

улица Ставропольская, 222, 222/1 224/1, 224/2, 226, 226/1, 228, 230, 232, 232а, 232б, 234, 236, 236а.

Читайте также: аварию на теплосети в Комсомольском микрорайоне Краснодара устранили.