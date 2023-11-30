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Из-за утечки без отопления остались 1 тыс. человек и детсад в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-utechki-bez-otopleniya-ostalis-1-tys-chelovek-i-detsad-v-novorossijske
Из-за утечки без отопления остались 1 тыс. человек и детсад в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Утечка на тепловой магистрали произошла 30 ноября на улице Цедрика.

В связи с утечкой на несколько часов приостановили теплоснабжение нескольких домов. Всего без отопления остались 759 человек жителей 14 многоквартирных домов на улицах Губернского, Маркса, Мира, Набережной, Толстого и Цедрика. Кроме того, без отопления остался детский сад № 11.

Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам, их планируют завершить в течение нескольких часов, сообщают Новороссийские теплосети в Telegram.

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