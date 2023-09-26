Из-за усиления ветра Керченская паромная переправа приостановила работу

Об этом 26 сентября около 9:30 сообщило в ГУ МЧС Республики Крым. В регионе 26 и 27 сентября объявлено штормовое предупреждение об усилении ветра.

По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, говорится в сообщении ГУ МЧС Крыма в Telegram.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 сентября в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 м/с.

На Кубани 26 сентября ожидается северо-восточный и восточный ветер местами с порывами до 15-18 м/с. На Черноморском побережье ветер северо-восточный 12-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В Новороссийске временами порывы ветра достигнут 25 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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