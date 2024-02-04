Из-за упавшего дерева ввели реверсивное движение на трассе около Дагомыса в Сочи

Дерево упало днем 4 февраля на 165-м километре трассы Джубга — Сочи в районе поселка Дагомыс.

Полоса в направлении Краснодара перекрыта. На месте организовано реверсивное движение, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 5 февраля в Сочи сохранится действие штормового предупреждения. В горной зоне ожидается очень сильный снег, а в предгорьях и низких горах — налипание мокрого снега и гололедица. На курорте 4 и 5 февраля прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, снежную и ледяную крупу, а также усиление ветра до 20–25 м/с.