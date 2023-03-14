Из-за ухудшения погоды работу Керченской паромной переправы временно приостановили

Об этом сообщили днем 14 марта в МЧС Крыма.

По данным Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале рабочей недели в Краснодарском крае снова резко похолодает. Ожидаются осадки, в предгорьях и горах со снегом и мокрым снегом. Будет дуть холодный ветер 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с.