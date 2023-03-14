Из-за ухудшения погоды работу Керченской паромной переправы временно приостановили
Общество
14.03.2023 14:44
Об этом сообщили днем 14 марта в МЧС Крыма.
По данным Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале рабочей недели в Краснодарском крае снова резко похолодает. Ожидаются осадки, в предгорьях и горах со снегом и мокрым снегом. Будет дуть холодный ветер 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с.
Популярные новости
- На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
- Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
- СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
- В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
- Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой