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Из-за ухудшения погоды работу Керченской паромной переправы временно приостановили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-uhudsheniya-pogody-rabotu-kerchenskoj-paromnoj-perepravy-vremenno-priostanovili
Из-за ухудшения погоды работу Керченской паромной переправы временно приостановили
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили днем 14 марта в МЧС Крыма.

По данным Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале рабочей недели в Краснодарском крае снова резко похолодает. Ожидаются осадки, в предгорьях и горах со снегом и мокрым снегом. Будет дуть холодный ветер 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с.

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