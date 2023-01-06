Из-за ухудшения погоды приостановили работу канатной дороги в нацпарке Сочи

Работу канатной дороги в парке «Дендрарий» приостановили 6 января. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

О возобновлении работы сообщат дополнительно, написала пресс-служба нацпарка Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 и 7 января в Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами. Также прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20 — 22 м/с.