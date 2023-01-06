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Из-за ухудшения погоды приостановили работу канатной дороги в нацпарке Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-uhudsheniya-pogody-priostanovili-rabotu-kanatnoj-dorogi-v-natsparke-sochi
Из-за ухудшения погоды приостановили работу канатной дороги в нацпарке Сочи
Фото пресс-службы Сочинского нацпарка

Работу канатной дороги в парке «Дендрарий» приостановили 6 января. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

О возобновлении работы сообщат дополнительно, написала пресс-служба нацпарка Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 и 7 января в Сочи ожидаются сильные дожди, местами ливни с грозами. Также прогнозируют шквалистое усиление ветра до 20 — 22 м/с.

 

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