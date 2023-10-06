Из-за травы солерос под Анапой появились «марсианские» пейзажи

Прибрежная территория окрасилась в неестественный красный цвет.

Многие отдыхающие смотрят на необычный пейзаж с недоумением. Но каждую осень Витязевский лиман становится красным из-за травы солерос.

Солерос — это суккулент, травянистое растение семейства амарантовые, которое растет в основном на сильно засоленных почвах. Оно начинает расти, когда лиманы пересыхают, а с приходом холодов становится оранжево-красным.

Кстати, один из видов — солерос европейский — в некоторых странах выращивают и употребляют в пищу. По консистенции и вкусу он напоминает молодые побеги спаржи или шпината.

Читайте также: кактус «Царица ночи» зацвел на несколько часов в нацпарке Сочи.