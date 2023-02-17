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Из-за снегопада горнолыжные трассы на отметках выше 1 тыс. 460 метров закрыли на Красной Поляне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-snegopada-gornolyzhnye-trassy-na-otmetkah-vyshe-1-tys-460-metrov-zakryli-na-krasnoj-polyane
Из-за снегопада горнолыжные трассы на отметках выше 1 тыс. 460 метров закрыли на Красной Поляне
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Из-за неблагоприятных погодных условий 17 февраля также временно приостановили работу аттракционов парка Gorky Fly.

В настоящее время в Сочи продолжает идти снег, температура воздуха в горах стабильно держится на минусовых отметках.

«На курорте Красная Поляна из-за погодных условий закрыли горнолыжные трассы на отметках выше 1 тыс. 460 м. Решение приняли сотрудники лавинной службы курорта после обследования склонов», — сообщили в пресс-службе курорта.

Аттракционы парка Gorky Fly закрыты из-за ветра 15 м/с. Сообщается, что не работают качели, супертроллей и мегазиплайн. Прекращены полеты на воздушном шаре и парапланах, сообщает ТАСС.

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