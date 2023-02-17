Из-за снегопада горнолыжные трассы на отметках выше 1 тыс. 460 метров закрыли на Красной Поляне
Общество
17.02.2023 15:02
Из-за неблагоприятных погодных условий 17 февраля также временно приостановили работу аттракционов парка Gorky Fly.
В настоящее время в Сочи продолжает идти снег, температура воздуха в горах стабильно держится на минусовых отметках.
«На курорте Красная Поляна из-за погодных условий закрыли горнолыжные трассы на отметках выше 1 тыс. 460 м. Решение приняли сотрудники лавинной службы курорта после обследования склонов», — сообщили в пресс-службе курорта.
Аттракционы парка Gorky Fly закрыты из-за ветра 15 м/с. Сообщается, что не работают качели, супертроллей и мегазиплайн. Прекращены полеты на воздушном шаре и парапланах, сообщает ТАСС.
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