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Из-за сильных холодов на Ямале перенесли авиарейсы Надым — Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnyh-holodov-na-yamale-perenesli-aviarejsy-nadym-sochi
Из-за сильных холодов на Ямале перенесли авиарейсы Надым — Сочи
Фото unsplash.com

Компания «Ямал» перенесет рейсы из ЯНАО в главный курорт России с 13 по 15 января по причине непогоды.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Надыме опустится ниже допустимого уровня эксплуатации используемого на маршруте воздушного судна Airbus А-320.

Ближайшие авиарейс из Сочи в Надым планируют выполнить 15 января в 10:15. В обратном направлении лайнер отправится в тот же день в 18:00, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

Читайте также: с февраля из Сочи запустят прямые авиарейсы в Сыктывкар и Магнитогорск. Новые рейсы с северных городов в главный курорт России запускает авиакомпания Nordwind.

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