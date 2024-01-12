Из-за сильных холодов на Ямале перенесли авиарейсы Надым — Сочи

Компания «Ямал» перенесет рейсы из ЯНАО в главный курорт России с 13 по 15 января по причине непогоды.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Надыме опустится ниже допустимого уровня эксплуатации используемого на маршруте воздушного судна Airbus А-320.

Ближайшие авиарейс из Сочи в Надым планируют выполнить 15 января в 10:15. В обратном направлении лайнер отправится в тот же день в 18:00, сообщает «Аргументы и Факты — Юг».

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