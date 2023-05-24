Из-за сильных дождей подтопило 2 дома и 16 придомовых территорий в Лабинском районе

По данным краевого оперштаба, с вечера 23 мая в Лабинском районе идут сильные дожди. В результате вода начала прибывать с гор.

Принесенными ветками забился проход под мостом при въезде в станицу Зассовскую, не справились водопропускные сооружения на ручье Эрастов. Спасатели «Кубань-СПАС» прибыли на место, водопропускные сооружения расчищают от наносов. В результате в станице подтопило 1 дом и 5 придомовых территорий, а также подвалы.

В селе Гофицком из-за обильных осадков произошел сход воды с полей. В результате произошел затор ливневых сточных траншей, поднялся уровень воды. В результате подтопленными оказались 1 дом и 10 придомовых территорий.

В хуторе Привольном подтопило 1 придомовую территорию.

В работах по устранению последствий подтоплений задействовано 8 единиц техники и более 20 спасателей. Глава Лабинского района Владимир Забураев выехал на место, он держит ситуацию под контролем, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с ожидаются до 25 мая в Краснодарском крае. Из-за выпадения осадков на юго-востоке Краснодарского края ожидается подъем уровней воды в горных реках Мостовского, Лабинского и Отрадненского районов, местами с превышением неблагоприятных отметок.