Из-за сильных дождей Краснодар увяз в 10-балльных пробках
Общество
22.07.2022 16:57
Сильный ливень обрушился на краевой центр днем 22 июля. Из-за этого в городе возникли серьезные заторы уже к 16:30. Сервис «Яндекс.Карты» оценил уровень пробок в Краснодаре в 10 баллов.
Сейчас водителям придется постоять в заторах на улицах: Красной, Гаврилова, Колхозной, Дзержинского, Тургенева, Северной, Кузнечной, Ялтинской и Новороссийской.
Также пробки образовались на улицах: Красных Партизан, Зиповской, Солнечной, Московской, Российской, 1 Мая, Школьной и Кирилла Россинского.
Кроме того, серьезно затруднен проезд на выездах из города: перед Яблоновским и Тургеневским мостами, Восточным обходом, на Ростовском шоссе и Красных Партизан.
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