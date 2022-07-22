Из-за сильных дождей Краснодар увяз в 10-балльных пробках

Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Сильный ливень обрушился на краевой центр днем 22 июля. Из-за этого в городе возникли серьезные заторы уже к 16:30. Сервис «Яндекс.Карты» оценил уровень пробок в Краснодаре в 10 баллов.

Сейчас водителям придется постоять в заторах на улицах: Красной, Гаврилова, Колхозной, Дзержинского, Тургенева, Северной, Кузнечной, Ялтинской и Новороссийской.

Также пробки образовались на улицах: Красных Партизан, Зиповской, Солнечной, Московской, Российской, 1 Мая, Школьной и Кирилла Россинского.

Кроме того, серьезно затруднен проезд на выездах из города: перед Яблоновским и Тургеневским мостами, Восточным обходом, на Ростовском шоссе и Красных Партизан.

Читайте также: Краснодар 22 июля накрыл залповый ливень.