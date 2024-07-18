Из-за сильной жары воспламенилась электроподстанция в Славянске-на-Кубани

Подстанция загорелась 17 июля около 20:30 на пересечении улиц Батарейной и Казачьей. Местные жители остались без света.

По словам главы Славянского района Романа Синяговского, возгорание произошло из-за сильной жары и перегруза линии электропередачи.

«Ночью шли подготовительные работы. С 7:00 энергетики приступили к восстановлению. В первой половине дня работу подстанции восстановят», — написал Роман Синяговский в своем Telegram.

Глава муниципалитета напомнил, что график ограничения потребления электроэнергии ввели по всему Краснодарскому краю — временные отключения могут затронуть как города, так и сельских поселений.

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