Из-за сильного ветра закрыли все горнолыжные трассы в Красной Поляне
Общество
05.04.2023 09:59
На горнолыжном курорте Красная Поляна 5 апреля из-за непогоды остановили работу канатных дорог и закрыли все трассы.
По словам представителя курорта, из-за очень сильного ветра все трассы временно закрыты. Канатные дороги «Вершина», «Аибга» и «Черная пирамида» не работают по погодным условиям.
Об открытии горнолыжных трасс будет объявлено дополнительно, сообщает ТАСС.
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