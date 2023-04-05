Из-за сильного ветра закрыли все горнолыжные трассы в Красной Поляне

На горнолыжном курорте Красная Поляна 5 апреля из-за непогоды остановили работу канатных дорог и закрыли все трассы.

По словам представителя курорта, из-за очень сильного ветра все трассы временно закрыты. Канатные дороги «Вершина», «Аибга» и «Черная пирамида» не работают по погодным условиям.

Об открытии горнолыжных трасс будет объявлено дополнительно, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае с 5 апреля пойдут дожди с градом.