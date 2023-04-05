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Из-за сильного ветра закрыли все горнолыжные трассы в Красной Поляне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-silnogo-vetra-zakryli-vse-gornolyzhnye-trassy-v-krasnoj-polyane
Из-за сильного ветра закрыли все горнолыжные трассы в Красной Поляне
Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

На горнолыжном курорте Красная Поляна 5 апреля из-за непогоды остановили работу канатных дорог и закрыли все трассы.

По словам представителя курорта, из-за очень сильного ветра все трассы временно закрыты. Канатные дороги «Вершина», «Аибга» и «Черная пирамида» не работают по погодным условиям.

Об открытии горнолыжных трасс будет объявлено дополнительно, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае с 5 апреля пойдут дожди с градом.

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